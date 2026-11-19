Из-за каких пяти ошибок обезболивающее становится проблемой? Можно ли пить таблетки натощак и лечить головную боль таблетками слишком часто? Увеличивать ли дозу, если таблетка не помогла сразу?

Безопасно ли смешивать несколько разных обезболивающих из одной группы? Можно ли разжевывать или делить таблетки?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники № 46.