23 ноября, 12:00Общество
Врачи рекомендовали заменить колбасу селедкой под шубой на Новый год
Врачи рекомендуют заменить колбасу на новогоднем столе селедкой под шубой. Специалисты напомнили, что копченые продукты могут повышать риск онкологических заболеваний.
Сельдь, напротив, содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D, а овощи в составе салата обеспечивают организм клетчаткой. Также врачи советуют изменить рецепт традиционного оливье и использовать вместо колбасы вареную курицу.
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