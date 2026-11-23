Врачи рекомендуют заменить колбасу на новогоднем столе селедкой под шубой. Специалисты напомнили, что копченые продукты могут повышать риск онкологических заболеваний.

Сельдь, напротив, содержит омега-3 жирные кислоты и витамин D, а овощи в составе салата обеспечивают организм клетчаткой. Также врачи советуют изменить рецепт традиционного оливье и использовать вместо колбасы вареную курицу.

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