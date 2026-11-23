Автоэксперты дали рекомендации по подготовке автомобилей к метеорологической зиме в Москве. Специалисты советуют проверить состояние стеклоочистителей и стеклоомывателей, а также правильно выбрать незамерзающую жидкость.

Кроме того, автомобилистам рекомендуют убедиться в общем техническом состоянии машины. Подробные рекомендации экспертов опубликованы в карточках в канале Москвы 24 в мессенджере МАХ.

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