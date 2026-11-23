Новые трехсторонние переговоры состоятся между Россией, США и Украиной, но точные даты проведения пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предыдущий раунд прошел в Абу-Даби 10–11 ноября. Глава российской группы, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что центральной темой стала архитектура европейской безопасности. Он также отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными.

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