Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началась проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Ракитка" и "Десна", сообщил Сергей Собянин. Щит "Василиса" пройдет 2,56 километра на глубине до 39 метров и завершит проходку в 2027 году. Старт проходки правого перегонного тоннеля запланирован на декабрь 2026 года.

"Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства трехэтажного детского сада в Можайском районе. Его возведут по договору участия на земельном участке в 0,9 гектара, общая площадь застройки составит около 2 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, образовательную организацию смогут посещать 300 воспитанников", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Прием заявок на семь архитектурных конкурсов стартовал в столице. Специалистам предстоит разработать концепции жилых домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

