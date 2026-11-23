Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В перинатальном отделении ММКЦ "Коммунарка" выходили малыша весом 330 граммов. Это самый маленький вес среди недоношенных детей, которые были выписаны домой за пять лет. Столичные врачи успешно спасают 99% новорожденных с низкой массой тела. Проект "Ранняя помощь" курирует развитие малышей.

"Москва последовательно выстраивает систему применения искусственного интеллекта в медицине – от научных исследований и оценки алгоритмов до их внедрения в ежедневную работу врачей. Через платформу "МосМедИИ" этот опыт становится доступен всей стране. К ней подключено уже более 2,5 тысячи медицинских организаций из 77 регионов России, за последний месяц также присоединились Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика. Всего с помощью “МосМедИИ” проанализировано уже свыше 21 миллиона исследований. Теперь специалистам доступно 19 сервисов", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пять столичных колледжей запустили совместные образовательные программы с ведущими вузами. Часть дисциплин будут вести преподаватели университетов: МАИ, МИРЭА, МГСУ, МАДИ и МГПУ. Для студентов предусмотрен индивидуальный план обучения. Это значительно повысит шансы поступления в вуз.