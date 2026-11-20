В Москве построят два крупных детских медицинских центра – многопрофильный комплекс на улице Алябьева и Центр детской нейрореабилитации и ортопедии. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ, поздравляя педиатров с профессиональным праздником. В столице работают свыше 5 тысяч таких специалистов.

Как рассказал мэр, продолжается модернизация и Морозовской больницы, а в прошлом году открылся многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира. За первый год работы там прошли лечение более 75 тысяч детей.

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