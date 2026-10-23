Церемония вручения ресторанной премии Lemon Guide впервые прошла в Москве

Проверено миллиардерами: 23 октября в Москве назвали лауреатов ресторанной премии Lemon Guide. В столице церемония прошла впервые – раньше эту награду присуждали исключительно в Санкт-Петербурге.

Главная особенность премии – состав жюри. Это не ресторанные критики, а крупные предприниматели: владельцы компаний, топ-менеджеры и инвесторы из сфер промышленности, девелопмента, торговли, банковского и гостиничного бизнеса. Именно они ежедневно проводят в ресторанах деловые встречи и оценивают заведения не только по кухне и интерьеру, но и по уровню сервиса, конфиденциальности и удобству для переговоров.

По результатам голосования знак отличия – от одного до трех "лимонов" – получили 33 столичных заведения. Чем больше символов, тем выше класс заведения. Кроме основного рейтинга, победителей назвали в специальных номинациях: среди загородных проектов, баров, демократичных заведений и лучших мест для завтраков.

Как отбирались номинанты и выбирались победители? На что смотрят состоятельные люди при посещении ресторана? Есть ли в столице заведения, в которых дорого даже для миллиардеров? Ответы на эти и другие вопросы у гостей церемонии узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.