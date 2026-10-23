Кремль подтвердил договоренность о перемирии в Алешках для эвакуации жителей

В Кремле подтвердили договоренность Москвы и Киева о перемирии в Алешках Херсонской области для эвакуации мирных жителей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, процесс может занять несколько дней.

Сейчас военные согласовывают сроки прекращения огня, чтобы обеспечить безопасный выезд желающих покинуть населенный пункт. По словам Пескова, координирующую роль в организации гуманитарной миссии играет первая леди США Мелания Трамп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.