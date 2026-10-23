Выставка "Традиционные ценности. Правда" открылась в парке "Зарядье"

В Подземном музее парка "Зарядье" открылась выставка "Традиционные ценности. Правда". Это третья экспозиция цикла, посвященного традиционным ценностям.

В нее вошли работы более 20 современных художников, архивные материалы Владимира Гиляровского из Музея Москвы и фрагмент белокаменного основания Китайгородской стены XVI века. Научной основой проекта стали исследования политологов МГУ о том, как менялись ценности в России.

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