Трехсторонние переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На переговорах обсудят вопросы безопасности для России и Украины после того, как осуществится выход на мирное урегулирование. Это одна из очень важных частей. Без нее комплексное решение невозможно.

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