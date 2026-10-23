Собянин поздравил работников фабрики "Рот Фронт" с 200-летием предприятия

Кондитерской фабрике "Рот Фронт" исполняется 200 лет. Сотрудников предприятия поздравил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Сегодня фабрика выпускает более 80 наименований изделий и 25 тысяч тонн сладостей в год.

На предприятии работают 1,5 тысячи москвичей, а цех по переработке какао-бобов входит в число крупнейших в Восточной Европе. Собянин отметил вклад фабрики в развитие экономики столицы и сообщил, что город продолжит поддерживать предприятие.

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