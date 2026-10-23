Водителям рекомендовали заранее планировать поездки по Ленинградскому шоссе

На Ленинградском шоссе в Москве ограничили движение из-за строительных работ. В районе дома № 26 закрыли по одной полосе в каждом направлении. Ограничения продлятся до 25 апреля 2027 года.

Также ремонтные работы ограничивают движение на Липецкой улице, Волоколамском шоссе, Щелковском и Владимирском путепроводах. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать дополнительное время на дорогу.

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