"Новости дня": схема движения транспорта изменилась в нескольких округах Москвы

Схема движения транспорта изменилась в нескольких округах Москвы. Это связано с масштабным ремонтом и строительством в столице. До 30 ноября включительно закрыли две полосы на участке Таможенного проезда в районе Лефортово.

Более длительные ограничения в Бутырском районе и Хорошёво-Мнёвниках. До следующего года на участке улицы Добролюбова и на дублере улицы Нижние Мнёвники перекрыто по одной полосе. Такие же ограничения до лета 2028-го – в Таганском районе на участке улицы Александра Солженицына. Во всех местах перекрытий запрещена парковка.

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