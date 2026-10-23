Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 08:30

Транспорт

Движение временно ограничат в Москве в связи с проведением саммита "Россия – Африка"

Движение временно ограничат в Москве в связи с проведением саммита "Россия – Африка"

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В связи с проведением саммита "Россия – Африка" 24, 27, 28 и 29 октября временно ограничат движение по Тверской улице, Моховой, Воздвиженке, Петровке и по Большой Никитской. Перекроют также Москворецкую и Охотный Ряд и ограничат движение вокруг Кремля.

24 октября перекрытие будет действовать с 09:00 до 12:00, 27, 28 и 29 октября – с 10:00 до окончания мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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