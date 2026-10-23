В России обновят список работ, запрещенных для подростков

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый перечень работ, запрещенных для лиц младше 18 лет. В него войдут работы на вредных производствах, в хосписах и игорном бизнесе.

Сейчас ограничения также действуют, однако в Общественной палате РФ считают, что перечень нуждается в изменении. В нем указаны профессии, но не конкретные обязанности сотрудников.

Новый список будет учитывать характер выполняемой работы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.