Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 07:15

Общество

Российские операторы связи готовятся заблокировать около 26 тыс мобильных номеров

Российские операторы связи готовятся заблокировать около 26 тыс мобильных номеров

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Российские операторы связи готовятся заблокировать около 26 тысяч мобильных номеров. Речь идет о сим-картах, которые были оформлены сверх лимита. Сейчас россиянам по закону разрешено иметь не более 20 номеров. Иностранцам только 10.

Ограничения ввели для борьбы с мошенниками. С конца 2025 года заблокировали уже более 2 миллионов карт. По словам специалистов, превышают лимит действительно только злоумышленники. Законопослушным гражданам это просто не нужно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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