Всех курьеров на электровелосипедах хотят обязать получать права в России. Этот вопрос подняли в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Там считают, что изменения позволят урегулировать вопрос ответственности в случае аварий.

Для того чтобы новые правила заработали, необходимо приравнять курьерские электровелосипеды к мопедам. Тогда для езды на них понадобятся права и номерные знаки, а нарушения смогут фиксировать камеры.

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