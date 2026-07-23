Собянин: 15 московских семей награждены почетным знаком "Родительская слава"

15 московским семьям присвоили почетный знак "Родительская слава города Москвы". Как рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX, его получают семьи, в которых воспитываются минимум пятеро детей. При этом младшему ребенку должно быть не меньше 5 лет, а супруги должны состоять в браке и проживать в столице больше 10 лет.

Для награжденных также предусмотрена единовременная денежная выплата – 308 тысяч рублей. Наряду с этим город оказывает таким семьям различную поддержку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.