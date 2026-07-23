Штормовое предупреждение из-за ураганов и ливней объявлено в Крыму

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В центре непогоды оказалась Ялта, там грозы с ураганным ветром, ливни и крупный град. Местные жители делятся в социальных сетях кадрами с огромными льдинами, которые засыпали все вокруг.

На трассе Севастополь – Ялта в районе села Оползневое сошел сель, проехать стало невозможно. Машины тонули в грязи и застревали в мусоре. Стихия парализовала движение на одном из ключевых маршрутов полуострова.

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