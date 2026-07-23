Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле

В Маниле прошли переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Как рассказали в российском МИД, Лавров подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями.

На повестке переговоров были и другие вопросы, включая обстановку в Персидском заливе. Лавров и Рубио также высказались за возобновление полноценных контактов между "Роскосмосом" и НАСА.

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