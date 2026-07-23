Инициативная группа пожаловалась на подростков-гонщиков в Красногорске

Инициативная группа из более чем 300 человек пожаловалась на подростков на электросамокатах и питбайках в Красногорске. По их словам, несовершеннолетние устраивают опасные гонки, ездят по тротуарам и выезжают на встречную полосу.

Жители местных ЖК несколько месяцев пытаются привлечь внимание полиции, но, как утверждают они, реакции пока нет. Какие меры можно принять в такой ситуации и куда обращаться с жалобами на опасное поведение подростков на дорогах?

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