23 июля, 07:15Безопасность
Мошенники стали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi для обмана россиян
Мошенники стали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi для обмана россиян. Их названия похожи на официальные сети аэропортов, кафе или торговых центров.
Когда пользователь пытается подключиться, аферисты переводят его на поддельную страницу авторизации и пытаются выманить данные жертвы.
Также обманщики наклеивают фальшивые QR-коды со знаком доступа в интернет поверх настоящих. Когда человек сканирует его, он попадает не на официальный сервис, а на фишинговую страницу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.