Мошенники стали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi для обмана россиян. Их названия похожи на официальные сети аэропортов, кафе или торговых центров.

Когда пользователь пытается подключиться, аферисты переводят его на поддельную страницу авторизации и пытаются выманить данные жертвы.

Также обманщики наклеивают фальшивые QR-коды со знаком доступа в интернет поверх настоящих. Когда человек сканирует его, он попадает не на официальный сервис, а на фишинговую страницу.

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