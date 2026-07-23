Центральное командование США сообщило о нанесении новых ударов по Ирану. Под обстрел попал пограничный переход "Шаламче" на границе между Ираном и Ираком. По информации местных властей, погибли 2 человека.

Также в Тегеране заявили о готовности противостоять любым новым атакам США, в том числе наземному вторжению. На фоне обострения конфликта между странами Британия приняла решение отозвать своих послов из Тегерана.

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