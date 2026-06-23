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23 июня, 21:00

Экономика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 июня

Вице-премьер Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой

"Нефтьмагистраль" снизила цены на все виды топлива после проверки ФАС

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Правительство и ФАС усилили контроль за ценами на бензин в России

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Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, правительство делает все необходимое, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом. Для этого уже разработали специальный комплекс мер.

Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" снизила цена на бензин после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В соцсетях компания уточнила, что обновила стоимость всех видов топлива.

Дептранс Москвы предупредил жителей о возможных временных перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 24 июня. Водителям перед поездкой рекомендовали проверять информацию на картах и навигаторах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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