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Новости

23 июня, 15:30

Политика

Депутат Госдумы заявила о риске сокращения числа браков из-за закона о домашнем насилии

Депутат Госдумы заявила о риске сокращения числа браков из-за закона о домашнем насилии

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Новый законопроект о домашнем насилии может вызвать снижение интереса к браку. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По мнению депутата, документ может повлиять на отношение молодежи к созданию семьи. Нина Останина также выразила опасение, что принятие законопроекта способно привести к дальнейшему увеличению числа разводов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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