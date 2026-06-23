Почти 5 тыс нарушений с участием СИМ и велосипедов зафиксировали в Москве за 2 дня

В Москве за 2 дня зафиксировали почти 5 тысяч нарушений с участием СИМ и велосипедов. Такие результаты были получены в ходе рейда "СИМ", сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Около 2,5 тысячи протоколов составили в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности, более 1,5 тысячи – в отношении курьеров, и еще почти 1 тысячу – в отношении велосипедистов.

Подронее – в сюжете телеканала Москва 24.