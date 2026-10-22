Егору Криду может грозить до пяти лет лишения свободы из-за скандального клипа

Юристы оценили возможное наказание для певца Егора Крида после скандала с его новым клипом. Артисту может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф от двух до пяти миллионов рублей.

Такие последствия возможны, если искажение постера к фильму о войне признают реабилитацией нацизма. В кадре певец появился в кофте с изображением героя советского кино, которое было переработано и дополнено надписями.

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