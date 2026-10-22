В 5 регионах России начали внедрять московскую модель обучения уходу за маломобильными

Московскую модель обучения уходу за маломобильными людьми начали внедрять в пяти регионах России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В симуляционном центре столицы уже прошли подготовку специалисты из 45 регионов. За время работы программы обучение прошли 30 тысяч человек. В этом году в Москве открыли второй симуляционный центр.

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