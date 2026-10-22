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22 октября, 08:00

Безопасность

Эксперты предупредили о новой схеме обмана владельцев Пушкинской карты

Эксперты предупредили о новой схеме обмана владельцев Пушкинской карты

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Мошенники начали обманывать москвичей с помощью предложений обналичить средства с Пушкинской карты. Об этом предупредили эксперты проекта "Перезвони сам".

Схема рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Злоумышленники обещают быстро получить деньги, однако такие предложения являются обманом. Кроме того, за передачу данных и кодов из СМС держатель карты может столкнуться с правовыми последствиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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