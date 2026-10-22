В Росрыболовстве назвали икру форели альтернативой подорожавшей икре лосося

Качественной альтернативой подорожавшей икре дальневосточного лосося может стать икра форели, выращенной в рыбных хозяйствах. Об этом сообщили в Росрыболовстве. В ведомстве отметили, что производство такой икры меньше зависит от сезонных колебаний улова.

В этом году добыча тихоокеанского лосося сократилась, однако дефицита красной икры в магазинах не ожидается благодаря запасам прошлого сезона и сокращению экспорта. К Новому году цена красной икры в России может вырасти до 30 тысяч рублей за килограмм.

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