22 октября, 08:00Экономика
В Росрыболовстве назвали икру форели альтернативой подорожавшей икре лосося
Качественной альтернативой подорожавшей икре дальневосточного лосося может стать икра форели, выращенной в рыбных хозяйствах. Об этом сообщили в Росрыболовстве. В ведомстве отметили, что производство такой икры меньше зависит от сезонных колебаний улова.
В этом году добыча тихоокеанского лосося сократилась, однако дефицита красной икры в магазинах не ожидается благодаря запасам прошлого сезона и сокращению экспорта. К Новому году цена красной икры в России может вырасти до 30 тысяч рублей за килограмм.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.