Крупнейшие российские компании заплатили 91 млрд рублей налогов за полгода

Крупнейшие российские компании заплатили 91 миллиард рублей налогов за первое полугодие 2026 года. Это почти в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Федеральной налоговой службе рост поступлений объяснили автоматизацией работы ведомства и усилением надзора.

В целом налоговые поступления от всех предприятий за полгода увеличились в 1,5 раза и достигли 326 миллиардов рублей.

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