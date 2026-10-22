Москвичи получили налоговые уведомления за льготную ипотеку

В личных кабинетах москвичей появились налоговые уведомления на десятки и сотни тысяч рублей за материальную выгоду от экономии на процентах по ипотеке. Налог по ставке 35% могут начислить, если кредит выдан на льготных условиях и заемщик не имеет права на имущественный налоговый вычет.

В частности, это касается владельцев апартаментов и сотрудников банков, оформивших льготную ипотеку у своего работодателя. При получении такого уведомления юристы рекомендуют проверить основания начисления и запросить в Федеральной налоговой службе официальный расчет.

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