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22 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 22 сентября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 22 сентября

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В 12 районах столицы программа реновации полностью выполнена, еще в нескольких она завершена наполовину, включая Рязанский. Там в новый дом переезжают 440 семей.

В Москве работает 18 мобильных пунктов вакцинации, один из них – у станции метро "Речной вокзал". Предварительная запись не нужна, достаточно паспорта и полиса ОМС. Перед прививкой осматривает врач. Вся процедура занимает 10–15 минут.

На Новодевичьей набережной установили 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, лавочки и озеленили территорию. Для безопасности пешеходов зебры оборудовали контрастным освещением, заменили более 30 тысяч квадратных метров покрытия и нанесли разметку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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