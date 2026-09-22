Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 19:30

Туризм

Турагенты рассказали об отношении москвичей к поездкам в Таиланд из-за COVID-19

Турагенты рассказали об отношении москвичей к поездкам в Таиланд из-за COVID-19

В РСТ заявили об отсутствии массовых отказов от путевок в Таиланд из-за вспышки COVID-19

Россия может расширить географию международных перелетов

Москва и Нью-Дели продолжают переговоры о безвизовом режиме

Туристам назвали случаи, когда можно вернуть полную сумму за путевку

Сергунина: доля молодежного туризма в Москве превышает общемировой показатель

Пляжный отдых в Турции подешевел на 10–15% по сравнению с июнем

Роскачество сертифицировало первых 12 туроператоров по ГОСТ на детский туризм

Всемирный день туризма отметят в Москве 27 сентября

Таиланд сократил безвизовый срок для туристов до 30 дней

Москвичи не спешат отменять туры в Таиланд из-за распространения COVID-19. В столичных турагентствах отмечают, что официального запрета на поездки нет, поэтому туристы продолжают бронировать путевки, хотя некоторые клиенты пока сомневаются.

В Российском союзе туриндустрии рекомендуют перед путешествием оформить расширенную медицинскую страховку. По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, доля обращений за медицинской помощью за рубежом, включая Таиланд, не превышает 0,7%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕкатерина Фоменко

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика