Турагенты рассказали об отношении москвичей к поездкам в Таиланд из-за COVID-19

Москвичи не спешат отменять туры в Таиланд из-за распространения COVID-19. В столичных турагентствах отмечают, что официального запрета на поездки нет, поэтому туристы продолжают бронировать путевки, хотя некоторые клиенты пока сомневаются.

В Российском союзе туриндустрии рекомендуют перед путешествием оформить расширенную медицинскую страховку. По словам вице-президента организации Дмитрия Горина, доля обращений за медицинской помощью за рубежом, включая Таиланд, не превышает 0,7%.

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