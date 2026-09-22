Собянин: около 56 тыс школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы

Около 56 тысяч московских школьников учатся в предпрофессиональных классах. Эта цифра почти на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ .

Классы, помогающие определиться с профессией, открыты в большинстве столичных школ. Старшеклассники изучают профильные предметы, решают проектные задачи, посещают с экскурсиями предприятия и офисы компаний.

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