22 июля, 12:30Город
Риелтор спрогнозировал рост цен на квартиры в районе Восточный после запуска метро
Продление Арбатско-Покровской линии метро до района Восточный может привести к росту цен на жилье. Как пояснил риелтор Владимир Шмелев, сейчас этот район за МКАД считается одним из самых доступных по стоимости квартир в столице.
По словам эксперта, появление станции метро повысит привлекательность локации и увеличит спрос на недвижимость. Уже после открытия станции стоимость квартир может вырасти минимум на 7–10%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.