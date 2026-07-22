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22 июля, 11:15

Транспорт

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московских аэропортов

Росавиация ограничила высоту полетов в районе московских аэропортов

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В Москве ограничили максимальную высоту полетов в районе аэропортов. Также запретили транзитное движение российских и иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Росавиацию.

Теперь воздушные суда не должны подниматься выше 4 900 метров. Новые правила направлены на снижение интенсивности движения в воздушном пространстве столицы и повышение безопасности. По данным источников издания, изменения были инициированы Минобороны из-за участившихся с весны атак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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