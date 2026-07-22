Врачи заявили, что гетерохромия встречается менее чем у 1% людей

Гетерохромия встречается менее чем у 1% людей и означает разный цвет глаз. Об этом рассказали врачи. Такая особенность может быть не только у людей, но и у животных, чаще всего у белых кошек и собак породы хаски.

Специалисты отмечают, что врожденная гетерохромия обычно не влияет на здоровье глаз. Однако если цвет глаз меняется во взрослом возрасте, это может быть поводом обратиться к офтальмологу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.