22 июля, 07:45Общество
Врачи заявили, что гетерохромия встречается менее чем у 1% людей
Гетерохромия встречается менее чем у 1% людей и означает разный цвет глаз. Об этом рассказали врачи. Такая особенность может быть не только у людей, но и у животных, чаще всего у белых кошек и собак породы хаски.
Специалисты отмечают, что врожденная гетерохромия обычно не влияет на здоровье глаз. Однако если цвет глаз меняется во взрослом возрасте, это может быть поводом обратиться к офтальмологу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.