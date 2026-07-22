Кукольный спектакль "Лисья семейка" покажут в "ЛисаПарке" 22 июля

В "ЛисаПарке" 22 июля состоится кукольный спектакль "Лисья семейка". Представление представляет собой путешествие по нескольким волшебным локациям. Маленькие зрители попадут в лисью нору и познакомятся с дружной семьей.

В Российской государственной библиотеке проходит экскурсия "В гостях у сказки". Гости увидят первые издания произведений Александра Пушкина и Василия Жуковского, басни Ивана Крылова и даже сказки, которые сочиняла Екатерина II для своих внуков.

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