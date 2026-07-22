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22 июля, 10:15

Происшествия

Суд взыскал с москвички 10 тыс рублей за публикацию видео с незнакомцем

Суд взыскал с москвички 10 тыс рублей за публикацию видео с незнакомцем

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Суд взыскал с москвички 10 тысяч рублей за публикацию в соцсетях видео с незнакомцем, который, по ее словам, приставал к ней в автобусе. Девушка заявила, что намерена обжаловать решение.

Юристы пояснили, что съемка возможного правонарушения для передачи материалов в правоохранительные органы и публикация видео с изображением человека без его согласия являются разными действиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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