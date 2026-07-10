Заседание по возобновлению уголовного процесса в отношении Лерчек перенесли на 13 июля

Суд перенес заседание о возобновлении слушаний в отношении блогера Лерчек из-за ее неявки. Следующее состоится 13 июля. Подробности – в материале Москвы 24.

"Она болеет"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Заседание суда, на котором должен был решиться вопрос о возобновлении слушаний в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, перенесено на 13 июля, сообщили СМИ. Такое решение было принято из-за неявки инфлюенсера.

Уголовное дело против Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина было возбуждено в 2024 году. Им было предъявлено обвинение в совершении валютных операций по подложным документам. По версии следствия, они вывели за границу более 250 миллионов рублей, и Чекалины были отправлены под домашний арест. В марте 2026-го рассмотрение дела в отношении Валерии было приостановлено из-за диагностированной у нее онкологии – рака желудка четвертой стадии. Домашний арест заменили на запрет определенных действий. В свою очередь, Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии в апреле 2026-го.



Кроме этого, на заседании должно было быть рассмотрено ходатайство о смене места жительства блогера, так как срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения, уже истек.

При этом адвокат Лерчек Олег Бадма-Халгаев заявил журналистам, что его подзащитная не смогла присутствовать на заседании, "потому что она болеет".

Ранее стало известно, что гособвинение намерено вернуть процесс в активную фазу. Согласно заключениям из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, Валерия проходит курс химиотерапии, однако противопоказаний и иных медицинских ограничений, которые мешали бы ей участвовать в судебных заседаниях, выявлено не было.

На этом основании сторона обвинения запросила суд вынести постановление о возобновлении процесса по уголовному делу.

"Не всегда все проходит гладко"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

К слову, о том, что Лерчек не сможет явиться на заседание, стало известно рано утром 10 июля. Причиной называлось состояние здоровья: накануне она прошла очередной сеанс таргетной терапии, после которого осталась в НМИЦ онкологии имени Блохина для восстановления.

Возлюбленный блогера и отец ее младшего ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини рассказал в своих соцсетях, как Валерия перенесла сеанс.

"Капельница очень токсичная. Надеемся, что в этот раз тошнота будет меньше", – подписал ролик Луис.

Он также показал Чекалину в больничной палате и рассказал, что она "очень мало ест". В свою очередь, блогер отметила, что у нее нет аппетита, но обещала все же немного поесть.

Луис добавил, что Валерию мучают приступы тошноты после таргетной терапии в большей степени, чем после химиотерапии.

Ранее он также рассказал в соцсетях, что Чекалина стала тяжелее переносить и "химию".





Луис Сквиччиарини аргентинский танцор, возлюбленный Валерии Чекалиной 1 и 2 июля у нас прошла восьмая химиотерапия. На 5-й день у Леры начались сильные боли в животе. Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект. Спасаемся таблетками и бактериями для нормализации микрофлоры.

Сама Валерия отметила на видео, что за 3 дня потеряла 3 килограмма веса, потому что "еда в ней не задерживается". Тем не менее блогер сказала, что старается справляться. Кроме того, она добавила, что остался еще один сеанс химиотерапии, после которой нужно будет заняться восстановлением организма.