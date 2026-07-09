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09 июля, 17:56

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Борющийся с онкологией экс-футболист Алдонин вернулся в Россию

"Он рад, что вернулся": футболист Алдонин продолжит лечение от онкологии в России

Борющийся с онкологией футболист Евгений Алдонин вернулся в Россию после прохождения курса лечения в Германии. Что известно о здоровье спортсмена – читайте в материале Москвы 24.

"До конца ничего не ясно"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Борющийся с онкологией экс-капитан сборной России по футболу Евгений Алдонин вернулся в Россию из Германии, сообщил его друг и партнер по национальной команде Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости. Спортсмен добавил, что товарищ прибыл в Москву, чтобы продолжить лечение.

"Конечно, пока еще до конца ничего не ясно, но то, что он уже в Москве, – это уже хорошо. Он там почти целый год лечился за границей", – отметил Булыкин.

Футболист также рассказал, что уже виделся с Алдониным, они даже сыграли в падел против хоккеистов Евгения Малкина и Ильи Ковальчука.

Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей. Я надеюсь, что хорошее настроение тоже поможет ему восстановиться после очень тяжелой болезни.
Дмитрий Булыкин
футболист

Булыкин также рассказал в беседе с ТАСС, что улучшения в состоянии здоровья Алдонина есть и ему разрешено заниматься спортом.

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в беседе с изданием Sport24 также подтвердил новости о возвращении коллеги в Москву.

"С нами в футбол не играл. Дай бог, что все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем. Желаем ему скорейшего выздоровления и ждем его с нетерпением", – добавил Самедов.

"Титулованный спортсмен и крепкий зожник"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

О том, что Алдонин борется с тяжелой болезнью, стало известно в ноябре 2025-го. Тогда сайт Российской Премьер-лиги (РПЛ) разместил сообщение с призывом помочь футболисту и присоединиться к сбору средств на лечение.

В свою очередь, спортивный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале раскрыл подробности, заявив, что у Евгения рак поджелудочной железы, который диагностировали больше года назад. Он также рассказал, что футболисту было сделано несколько операций, однако к ремиссии они пока не привели.

Новости о диагнозе всколыхнули спортивное сообщество. Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин написал в своих соцсетях, что Алдонин всегда был для него примером, потому что держал себя в хорошей форме.

Случай Жени, титулованного спортсмена и крепкого зожника, сиреной звучит для всех. Для российских мужиков, в культуре которых не принято сливать душевный груз и проверяться на телесные болячки.
Дмитрий Шнякин
футбольный комментатор

Алдонин начал карьеру футболиста в волгоградском "Роторе", из которого перешел в ЦСКА в 2004-м. За армейцев выступал в качестве полузащитника, вместе с командой пять раз выиграл Кубок России, дважды стал чемпионом страны, а в 2005-м завоевал Кубок УЕФА. Кроме того, Евгений провел 29 матчей в составе сборной России и принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Был женат на певице Юлии Началовой, в браке родилась дочь Вера. В 2014-м Евгений женился второй раз на избраннице по имени Ольга, которая родила футболисту еще двоих детей. Сам Алдонин не комментирует новости, связанные с болезнью.

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