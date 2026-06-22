Собянин: завершен важный этап строительства участка Рублево-Архангельской линии

На новой Рублево-Архангельской линии метро Москвы завершили проходку тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино". Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, щит-гигант "Мария" проложил двухпутную трассу длиной больше двух километров. Она проходит под Арбатско-Покровской линией метро и МКАД.

Теперь позади еще один сложный этап создания участка новой ветки от станции "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской", который планируется открыть в 2027 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.