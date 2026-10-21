Россия готова возобновить переговоры по Украине в ноябре

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября. Об этом помощник президента Юрий Ушаков сообщил по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Главной темой переговоров должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта. Ушаков также рассказал, что Уиткофф проинформировал российского президента о переговорах в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей европейских стран.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.