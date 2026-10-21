Путин и Уиткофф обсудили урегулирование конфликта на Украине на встрече в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсудили урегулирование конфликта на Украине на встрече в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что нужно обсудить вопросы, связанные с планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества.

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