Пригородные поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание с 25 октября

Пригородные поезда ЦППК перейдут на зимнее расписание в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В расписание добавят новые рейсы и остановки, некоторые маршруты продлят, а время в пути на других сократят. Изменения внесли с учетом обращений пассажиров, чтобы сделать пересадки удобнее и скорректировать время отправления поездов.

Все пригородные поезда Белорусского направления, следующие по третьему и четвертому путям, начнут останавливаться на станции Москва-Сити. Это касается экспрессов до Одинцова, Можайска, Звенигорода и Дубны, а также поездов Москва – Усово.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.