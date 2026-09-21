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21 сентября, 14:45

Город

В Большом Сухаревском переулке открыли памятник Юрию Лужкову

В Большом Сухаревском переулке открыли памятник Юрию Лужкову

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В Большом Сухаревском переулке открыли памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Это произошло в день 90-летия со дня его рождения, 21 сентября.

На открытии присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, автор памятника Салават Щербаков и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина. Она участвовала в создании памятника и рассказала, как ей важно было отразить в монументе характер и дела ее супруга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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