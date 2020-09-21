Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок в центр 19 сентября

Москвич занял место на парковке эвакуатором

Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 сентября

Небольшие затруднения движения транспорта зафиксировали на Звенигородском шоссе

"Новости дня": на некоторых улицах Москвы 18 и 19 сентября перекроют движение

Закрытие мотосезона состоится в Москве в выходные

В районе Новогиреево трамваи будут заканчивать свою работу раньше

Движение трамваев по проспекту Академика Сахарова ограничат

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 40 современных автобусов малого класса поступили в парки Мосгортранса. Новые машины уже работают на 8 направлениях в ТиНАО и 2 маршрутах "Москва – область". Всего до конца осени планируется получить 115 современных комфортных автобусов малого класса.

"В центре Москвы появился еще один удобный маршрут для автомобилистов. Раньше, чтобы проехать между Селезневской улицей и Весковским переулком, водителям приходилось делать крюк через соседние улицы. Специалисты ЦОДД нашли возможность обустроить прямой проезд через Долгоруковскую улицу без масштабного строительства – за счет новой разметки и светофорного регулирования. Теперь на некоторых маршрутах автомобилисты смогут проезжать на 1–2 километра меньше", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Музее Транспорта Москвы на Новорязанской улице работают постоянная экспозиция, временные выставки и библиотека. В комплексе площадью более 20 тысяч квадратных метров вас ждут уникальные экспонаты, которые познакомят с историей города и его транспорта.

Читайте также
транспортгородвидео

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика