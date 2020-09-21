Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 40 современных автобусов малого класса поступили в парки Мосгортранса. Новые машины уже работают на 8 направлениях в ТиНАО и 2 маршрутах "Москва – область". Всего до конца осени планируется получить 115 современных комфортных автобусов малого класса.

"В центре Москвы появился еще один удобный маршрут для автомобилистов. Раньше, чтобы проехать между Селезневской улицей и Весковским переулком, водителям приходилось делать крюк через соседние улицы. Специалисты ЦОДД нашли возможность обустроить прямой проезд через Долгоруковскую улицу без масштабного строительства – за счет новой разметки и светофорного регулирования. Теперь на некоторых маршрутах автомобилисты смогут проезжать на 1–2 километра меньше", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Музее Транспорта Москвы на Новорязанской улице работают постоянная экспозиция, временные выставки и библиотека. В комплексе площадью более 20 тысяч квадратных метров вас ждут уникальные экспонаты, которые познакомят с историей города и его транспорта.