В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения. Как рассказали юристы, теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП.

Суть поправок в следующем: если по одному событию возбудили несколько дел, то судья должен запросить все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже назначили, его исполнение приостанавливают до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняют позднее.

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